Банк «Тинькофф» ввел запрет на переводы задним числом

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Введенные Канадой санкции в отношении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...

УБРиР: Санкции не окажут влияния на деятельность банка

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2012. С сегодняшнего дня во всех офисах ОАО «СКБ-банк» можно отправить денежный перевод по ...

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2012. В 2011 году ООО «Банк «НЕЙВА» внедрило систему переводов банковских электронных срочных ...

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2011. Одной из самых востребованных банковских услуг остаются денежные переводы. За прошедший ...

В августе 2011 года в ОАО «СКБ-банк» было оформлено более 100 тыс. денежных переводов

ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...