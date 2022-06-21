Банк «Тинькофф» ввел запрет на переводы задним числом

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Банк «Тинькофф» ввел запрет на переводы в валюте по системе SWIFT на суммы менее 20 тыс. долл. США задним числом. Новые правила переводов, официально вступившие в силу 16 июня, были распространены в том числе и на перечисления, сделанные 15 и 14 июня.
Как сообщил УрБК клиент банка, он сделал валютный перевод в банке «Тинькофф» 15 июня и получил в интернет-банке подтверждение проведения операции. Но деньги на счет корреспондента зачислены не были. При обращении в службу поддержки банка клиент получил ответ, что его платеж, сделанный 15 июня, попал под ограничения, введенные 16 июня.
«Мы отменили все переводы, которые не успели отправить на момент, когда изменили условия. К ним относятся некоторые переводы, отправленные 14 июня. Срок проверки перевода может быть до 5 рабочих дней», — отметили в службе поддержки банка.
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