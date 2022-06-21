Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Range Rover Sport за долг по кредиту в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Судебные приставы Свердловской области арестовали у жителя Екатеринбурга спортивный внедорожник для погашения его автокредита. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.
Уточняется, что мужчина приобрел автомобиль Toyota Hilux в автокредит под залог приобретаемого имущества. Но меньше чем через год он прекратил платить по кредиту. Банк обратился в суд. Решение суда поступило для принудительного исполнения в службу судебных приставов. В отношении екатеринбуржца возбудили исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество в пределах суммы иска — 1 млн 082 тыс. руб.
Выяснилось, что автомобиль, приобретенный должником на денежные средства, предоставленные банком, числится в угоне. При этом, согласно ответу на запрос, поступившему из ГИБДД, у должника появился в собственности другой автомобиль — Range Rover Sport.
Судебный пристав-исполнитель принял решение об обращении взыскания на иное имущество должника в пределах суммы заявленных требований — 1 млн руб. В итоге Range Rover Sport арестовали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя — банку.
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