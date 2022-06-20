Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,98%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. По состоянию на 20 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 725 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 16 июня число безработных составляло 20 тыс. 454 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 271 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. По состоянию на 16 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 454 ...10.06.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,96%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. По состоянию на 10 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 262 ...08.06.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,94%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. По состоянию на 8 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 983 ...09.06.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,19%
По состоянию на 9 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 46 тыс. 037 безработных. Об этом сообщает ...01.06.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,25%
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 47 тыс. 385 ...