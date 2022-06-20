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20.06.2022

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,98%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. По состоянию на 20 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 725 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 16 июня число безработных составляло 20 тыс. 454 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 271 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.

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