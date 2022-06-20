Российский импорт восстановился на 65-75% относительно февральских показателей

УрБК, Москва, 20.06.2022. На сегодняшний день импорт в Россию составляет 65-75% от февральских показателей. На пике его сокращение было двухкратным, то есть сейчас результаты улучшились на 20-25% от минимального уровня. Об этом рассказал во время Петербургского международного экономического форума первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов в интервью «Интерфаксу».
По его словам, этот показатель не является предельным. Но зампред подчеркивает, что для роста показателя требуется внутренний спрос. Если же его не будет, то не будет и импорта, что создаст дополнительное давление на рубль в сторону его укрепления.
«Это вопросы, многие из них лежат в поле ответственности Банка России, и мы здесь рассчитываем на совместную работу с ЦБ в интересах реализации тех задач, о которых я только что сказал», — отметил А. Белоусов.
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