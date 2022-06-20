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20.06.2022

Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц выросло на 7,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Свердловской области в мае 2022 года было выдано 33 тыс. 293 новые кредитные карты, что на 7,8% больше показателя предыдущего месяца (30 тыс. 877 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт оказались Москва (71,3 тыс. ед.), Московская область (51,5 тыс. ед.), Санкт-Петербург (39,1 тыс. ед.), Краснодарский край (38,6 тыс. ед.) и Башкортостан (34,2 тыс. ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего число выданных новых кредитных карт за месяц выросло в Ставропольском крае (плюс 12,6%), Тульской (плюс 11,1%) и Иркутской (плюс 10,4%) областях, а также в Приморском крае (плюс 10,2%) и Омской области (плюс 8,7%).

В целом по стране в мае 2022 года было выдано 0,97 млн новых кредитных карт, что на 6% больше по сравнению с предыдущим месяцем (0,91 млн ед.).

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