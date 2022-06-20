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20.06.2022

ММК-Индустриальный парк попал в лидеры рейтинга инвестиционных площадок страны

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2022. По итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло II место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, рейтинг составляется шестой год подряд и оценивает привлекательность площадок для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных параметров: уровня клиентоориентированности менеджмента площадки и степени ее инвестиционного потенциала.

За шесть лет своего существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для страны показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК».

«В нашем понимании, Индустриальный парк — это эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста», — отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Также он считает, что особенно важно сейчас, что это еще и один из инструментов для импортозамещения отечественными производителями материалов, запасных частей и оборудования, в том числе для предприятий черной металлургии.

Отмечается, что на сегодняшний день на площадке индустриального парка работает 37 юридических лиц, 20 из которых резиденты, занимающиеся промышленным производством. Парк прошел аккредитацию в Минпромторге РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, а также снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

По словам директора ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимира Дрёмова, вторая ступень на «пьедестале почета» среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 км от центра экономического роста, является заслуженной оценкой целенаправленной деятельности всего коллектива ООО «ММК-Индустриальный парк». Кроме того, это еще одно подтверждение правильности избранного курса, которому предприятие намерено следовать и в дальнейшем, отметил он.

В 2021 году объем отгруженной резидентами продукции увеличился на 23% и составил более 3,7 млрд руб., что демонстрирует стабильный рост, начиная с запуска работы индустриального парка в 2016 году. Объем инвестиций в развитие производства составил 247 млн руб. Всего с 2016 года его резиденты инвестировали в свое развитие почти 1 млрд руб., что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

За прошлый год также было создано 21 новое рабочее место, а всего на сегодняшний день на площадке насчитывается 948 рабочих мест. Занятость ежегодно увеличивается за счет как привлечения новых, так и расширения существующих резидентов. Совокупный объем уплаченных налогов составил 238 млн руб., что на 25% выше показателя за 2020 год. Положительная динамика подтверждает стабильное развитие компаний-резидентов, для которых были созданы комфортные условия, в том числе за счет внедрения в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот.

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