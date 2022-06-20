Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, который составило РИА «Новости».



В рейтинге учитывалось отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доля населения за чертой бедности в 2021 году. Первый показатель на Среднем Урале составил 1,74, второй — 8,6%.



Добавим, что в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (первый показатель составил 3,12, второй — 4,7%), Ненецкий автономный округ (2,78 и 9,5%), Москва (2,48 и 5,6%).