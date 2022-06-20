В Екатеринбурге впервые за два года начали дешеветь стройматериалы

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Екатеринбурге впервые за два года начали дешеветь популярные категории материалов для дома и строительства, говорится в исследовании «Авито».



Так, за прошедший период 2022 года стоимость товаров для строительства стен снизилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товары для кровли и водостока подешевели на 21%, пиломатериалы — на 19%, общестроительные материалы (кирпич, плитка, блоки) — на 16%.



Среди пиломатериалов сильнее всего упала стоимость бруска и оцилиндрованного бревна — на 46% и 39% соответственно. Из сыпучих материалов сильнейший спад цен наблюдается у щебеночно-песчаной смеси (минус 54%), гравия (минус 44%), торфа (минус 25%).



Добавим, что в апреле-мае продажи товаров для ремонта и стройматериалов в России выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. В первой половине июня увеличение продаж по сравнению с весной составило 35%. В Екатеринбурге в текущем году данные товары стали покупать на 23% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Сильнее всего за год на «Авито» увеличились продажи листовых материалов (плюс 75%) и строительных смесей (62%).



«Весной и летом мы наблюдаем всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому способствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также переориентация трат — с путешествий на обустройство своих загородных участков. Продажи стройматериалов и товаров для ремонта с прошлого года выросли на 22%. При этом пользователи «Авито» чаще всего покупают инструменты, которые составляют 21% от общего числа продаж всех товаров категории, а также популярностью пользуются пиломатериалы с общей долей 9%», — прокомментировал руководитель категории «Строительство и мебель» в «Авито» Илья Адамский.



В мае-апреле количество покупок дверей в Екатеринбурге выросло на 80%, а их средняя стоимость составила 12,8 тыс. руб. Окна и материалы для балконов в среднем покупали на 51% чаще при среднем чеке в 3,63 тыс. руб. Строительные инструменты приобретались на 66% чаще, а их средняя цена составила 9,17 тыс. руб.