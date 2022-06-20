Глава «Россети Урал» Александр Пятигор посетил строящуюся в Екатеринбурге подстанцию «Новокольцовская»

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор с рабочим визитом посетил строительную площадку подстанции 110/10 кВ «Новокольцовская», которую возводят специалисты свердловского филиала компании в Екатеринбурге.



Как сообщает управление по связям с общественностью компании, новый энергообъект предназначен для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения застройки нового микрорайона мегаполиса — Новокольцовский. Эта территория будет развиваться в нескольких направлениях. Здесь предусмотрено строительство жилой и коммерческой недвижимости, производственных предприятий, транспортно-логистической инфраструктуры, офисных и торгово-развлекательных центров.





Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»



Кроме того, новый центр питания обеспечит электроэнергией инфраструктурные объекты Международных летних университетских игр, которые должны пройти в тот же срок, что и Универсиада. На них приедут более 5 тыс. спортсменов, которые будут соревноваться по 18 видам спорта. Новый формат проведения спортивного мероприятия на Петербургском международном экономическом форуме анонсировал губернатор региона Евгений Куйвашев.



Сейчас в Новокольцовском строится несколько спортивных объектов: Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, пять общежитий и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.



Отмечается, что общая присоединяемая мощность объектов к новому современному центру питания составит 28 МВт. Мощность самой подстанции «Новокольцовская» — 50 МВА. Объект также усилит и схему электроснабжения Октябрьского района Екатеринбурга и аэропорта Кольцово.



«На сегодня на подстанции завершены общестроительные работы и ожидается поставка ключевого силового оборудования для последующего его монтажа. Стоит отметить, что все оборудование на подстанции — отечественного производства. Ключевые поставщики — это предприятия Свердловской области», — говорится в сообщении.



Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор поставил на особый контроль выполнение графика строительно-монтажных работ на энергообъекте, обозначив приоритетную задачу перед филиалом «Свердловэнерго» по строгому соблюдению всех сроков ввода объекта в работу.



Энергетики «Россети Урал» также продолжают строительство распределительных сетей 10 кВ протяженностью 19,6 км, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ внутри района Новокольцовский.