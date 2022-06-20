На Среднем Урале второй месяц подряд замедляется годовая инфляция

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В мае 2022 года индекс потребительских цен в Свердловской области составил 17,2%, в апреле — 17,7%. Причины замедления инфляции схожи с общероссийскими — это укрепление рубля и охлаждение спроса после мартовского всплеска.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, наиболее заметно в регионе замедлилась инфляция среди непродовольственных товаров. При этом легковые автомобили, компьютеры, сотовые телефоны и бытовая техника дешевеют второй месяц подряд.
Помимо этого, в сфере услуг замедлился рост цен на авиаперелеты. Причиной этого выступает сокращение пассажиропотока из-за закрытия ряда направлений авиасообщения. В то же время стоимость услуг сотовой связи в мае, наоборот, выросла, хотя и осталась ниже, чем год назад.
По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова, в марте у жителей страны, в том числе и Среднего Урала, были высокие инфляционные ожидания, на фоне неопределенности и ослабления рубля они старались сделать покупки впрок. Тогда наблюдался ажиотажный спрос, что явилось одной из причин резкого роста цен. Однако с апреля поведение потребителей нормализовалось, рубль укрепился, спрос снизился. В совокупности это все привело к снижению годовых темпов роста цен на большинство товаров длительного пользования.
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