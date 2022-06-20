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20.06.2022

В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком проекта КРТ на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком проекта комплексного развития территории (КРТ), находящейся в квартале ул. Краснофлотцев — Донской — Корепина — Шефской. Торги пройдут 15 июля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Речь идет об объекте общей площадью около 36,5 тыс. кв. м. Начальная стоимость площадки составит 836 тыс. 606 руб. при шаге в 40 тыс. руб. Размер задатка равен начальной стоимости. Победитель аукциона получит право стать застройщиком указанной территории», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга определила три первых участка для реализации проектов КРТ. Все они расположены в Орджоникидзевском районе города.

Напомним, что 16 марта 2021 года региональное Заксобрание утвердило законопроект о комплексном развитии территорий. Разработкой документа в Свердловской области занялись в связи с утверждением механизма КРТ на федеральном уровне. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий расселение ветхого и аварийного жилья в регионах.

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