Малые и средние российские транспортные предприятия смогут получить кредитные каникулы

УрБК, Москва, 17.06.2022. Правительство РФ включило транспортные предприятия в список для предоставления каникул малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Претендовать на отсрочку смогут компании, которые занимаются пригородными железнодорожными перевозками или городскими, пригородными, междугородними автотранспортными перевозками.
У них есть возможность получить отсрочку по уплате кредита до шести месяцев или уменьшить размер платежей.
Кредитные каникулы доступны для заемщиков, взявших кредит до 1 марта 2022 года. Подать заявку можно до 30 сентября.
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