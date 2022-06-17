Малые и средние российские транспортные предприятия смогут получить кредитные каникулы

УрБК, Москва, 17.06.2022. Правительство РФ включило транспортные предприятия в список для предоставления каникул малому и среднему бизнесу. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.



Претендовать на отсрочку смогут компании, которые занимаются пригородными железнодорожными перевозками или городскими, пригородными, междугородними автотранспортными перевозками.



У них есть возможность получить отсрочку по уплате кредита до шести месяцев или уменьшить размер платежей.



Кредитные каникулы доступны для заемщиков, взявших кредит до 1 марта 2022 года. Подать заявку можно до 30 сентября.