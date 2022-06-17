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17.06.2022

«МегаФон» и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых решений

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. «МегаФон» и «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности, реализации технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

Документ предусматривает в том числе совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в области интернета вещей и продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль железных дорог, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тыс. км, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

Проекты «МегаФона» с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО «РЖД» работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме реального времени собирать и передавать в информационные системы компании данные с более чем 385 тыс. объектов РЖД, включая подвижной состав.

Показания датчиков могут быть использованы для предиктивной аналитики, что позволит своевременно выявлять необходимость замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать работы, которые сейчас производятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах.

В рамках сотрудничества «МегаФон» также готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖД отслеживать передвижение своего груза от двери до двери в удобном web-интерфейсе. Или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только обеспечат комфорт для пассажиров и сотрудников компании, но и позволят сэкономить ресурсы.

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