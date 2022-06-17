«МегаФон» и власти Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации региона

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 «МегаФон» и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.



Директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, обмениваться научным и техническим опытом и вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов Big Data «МегаФона» в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.



«Сегодня на территории области работают свыше 1 тыс. 500 телеком-объектов «МегаФона», которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил Эмин Антонян.



В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития региона.



«Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении», — резюмировал Д. Ионин.