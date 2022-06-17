УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:44

«МегаФон» и власти Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации региона

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 «МегаФон» и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

Директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, обмениваться научным и техническим опытом и вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов Big Data «МегаФона» в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.

«Сегодня на территории области работают свыше 1 тыс. 500 телеком-объектов «МегаФона», которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил Эмин Антонян.

В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития региона.

«Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении», — резюмировал Д. Ионин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:03 «МегаФон» займется инновациями в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики

УрБК, Москва, 06.06.2024. Сотовый оператор «МегаФон» подписал на Петербургском международном экономическом форуме ...

17.06.2022 «МегаФон» и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых решений

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. «МегаФон» и «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в ...

26.12.2018 Компания «МегаФон» и власти Тюменской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2018. В ближайшие пять лет в Тюменской области запустят новые телеком-разработки и ускорят ...

23.08.2018 «МегаФон» инвестирует более 110 млн рублей в цифровизацию Республики Коми

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. В I квартале 2019 года в 20 труднодоступных населенных пунктах Республики Коми появится ...

20.10.2017 «МегаФон» начнет работу в сфере цифровой экономики

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. Компания «МегаФон» объявила о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (134)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18