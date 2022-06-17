«МегаФон» займется инновациями в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. «МегаФон» и «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве в ...26.04.2022 «МегаФон» примет участие в цифровизации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана
УрБК, Москва, 26.04.2022. «МегаФон», Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным ...11.06.2019 «МегаФон», Intel и «ИКС Холдинг» подписали меморандум о технологическом партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2019. «МегаФон», корпорация Intel и YADRO (входит в структуру «ИКС Холдинг») подписали ...07.06.2019 «ИКС Холдинг» и Dell Technologies разработают продукты для цифровой платформы «МегаФона»
УрБК, Москва, 07.06.2019. МегаФон, YADRO (входит в «ИКС Холдинг») и DELL Technologies объявили о технологическом ...19.11.2018 Нижняя Тура подключилась к системе облачного видеонаблюдения компании «МегаФон»
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В рамках цифровизации малых городов Среднего Урала в Нижней Туре впервые внедрили ...