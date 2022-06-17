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«МегаФон» займется инновациями в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики

УрБК, Москва, 06.06.2024. Сотовый оператор «МегаФон» подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договор о стратегическом партнерстве с лидером рынка видеоаналитики — компанией Ivideon. В рамках партнерства организации договорились о совместной разработке и внедрении новых интеллектуальных сервисов в области видеонаблюдения и видеоаналитики, сообщает пресс-служба оператора.

В перспективе партнеры планируют создать масштабируемую и надежную систему видеонаблюдения и видеоаналитики на базе платформы «МегаФон Облако». Система сможет обрабатывать и анализировать видеоданные в реальном времени, а использование облачных технологий «МегаФона» повысит безопасность данных.

Со стороны сотового оператора соглашение подписал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, от Ivideon — генеральный директор компании Заур Абуталимов.

«Наше сотрудничество сочетает инфраструктурные облачные ресурсы МегаФона и фокусный 14-летний опыт Ivideon в своей области экспертизы. Эти два фактора позволяют создать уникальное решение, способное изменить рынок видеонаблюдения и видеоаналитики, — комплексную систему с высоким уровнем доступности и эффективной технической поддержкой», — отметил Э. Антонян в ходе подписания соглашения.
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