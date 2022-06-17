УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.06.2022

Распадская угольная компания стала инициатором благотворительной акции «Дары Сибирским рекам»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Междуреченске по инициативе Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) состоялась благотворительная акция «Дары Сибирским рекам» прошла.

Как сообщает управление по связям с общественностью компании, на мероприятии присутствовали представители правительства Кузбасса, муниципальных органов власти, природоохранной прокуратуры, руководители и экологи РУК, территориального управления Росрыболовства.

Распадская угольная компания стала инициатором благотворительной акции «Дары Сибирским рекам»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В ходе мероприятия около 60 тыс. мальков хариуса выпустили в реку Томь в районе поселка Карай.

Ранее на ферме по воспроизводству рыбы специалисты компании посмотрели, как проводится разведение рыб, их содержание и подготовка мальков к выпуску в водные объекты. Специалисты отмечают, что хариус является аборигеном местных рек, приживаемость молоди составляет около 95%.

Отмечается, что РУК ежегодно проводит аналогичные акции: так, в 2021 году были выпущены 80 тыс. мальков. Всего в 2022 году в реку Томь угольщики выпустят около 90 тыс. мальков ценных пород рыб — хариуса, тайменя, ленка и нельмы. В Междуреченске по благотворительной программе будет выпущено 10 тыс. особей молоди ленка тупорылого.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.05.2022 Сотрудники Распадской угольной компании высадили 200 молодых деревьев в Новокузнецке и Междуреченске

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Сотрудники Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) ...

24.06.2021 Распадская угольная компания выпустит в сибирские реки 80 тыс. мальков

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) в этом году ...

18.09.2020 Угольщики ЕВРАЗа в рамках экологической акции высадили деревья в Новокузнецке и Междуреченске

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. Сегодня в Междуреченске в рамках областного проекта «Мой зеленый двор» экологи ...

29.06.2020 Распадская угольная компания выделит более 1,2 млн рублей на зарыбление сибирских рек

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Распадская угольная компания (управляет угольными активами ЕВРАЗа) в 2020 году выделит ...

28.06.2018 ЕВРАЗ ЗСМК ввел в эксплуатацию современное рыбозащитное устройство на реке Томь

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ЕВРАЗ ЗСМК на Береговой насосной станции в Новокузнецке ввел в работу современное ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18