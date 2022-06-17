Распадская угольная компания стала инициатором благотворительной акции «Дары Сибирским рекам»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Междуреченске по инициативе Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) состоялась благотворительная акция «Дары Сибирским рекам» прошла.
Как сообщает управление по связям с общественностью компании, на мероприятии присутствовали представители правительства Кузбасса, муниципальных органов власти, природоохранной прокуратуры, руководители и экологи РУК, территориального управления Росрыболовства.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
В ходе мероприятия около 60 тыс. мальков хариуса выпустили в реку Томь в районе поселка Карай.
Ранее на ферме по воспроизводству рыбы специалисты компании посмотрели, как проводится разведение рыб, их содержание и подготовка мальков к выпуску в водные объекты. Специалисты отмечают, что хариус является аборигеном местных рек, приживаемость молоди составляет около 95%.
Отмечается, что РУК ежегодно проводит аналогичные акции: так, в 2021 году были выпущены 80 тыс. мальков. Всего в 2022 году в реку Томь угольщики выпустят около 90 тыс. мальков ценных пород рыб — хариуса, тайменя, ленка и нельмы. В Междуреченске по благотворительной программе будет выпущено 10 тыс. особей молоди ленка тупорылого.
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