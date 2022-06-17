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17.06.2022

Глава Минпромторга Денис Мантуров: Текущий курс доллара убыточен для металлургического экспорта

УрБК, Москва, 17.06.2022. Если курс долл. США ниже 70 руб., то металлурги несут убытки при экспорте продукции за границу. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время Петербургского международного экономического форума.

«Точка ноль» для металлургов это 70 рублей за доллар. При 70 с минимальной эффективностью можно поставлять на экспорт, все что ниже — это уже убыток. Поэтому и снижается экспорт. Чего мы ждем — увеличения импорта, а увеличение импорта — это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны», — цитирует министра «Прайм».

Добавим, что в конце мая глава Минэкономразвития Максим Решетников высказывался о необходимости возвращения к прежнему равновесному курсу рубля. Министр отмечал, что российский экспорт становится слишком дорогим для зарубежных покупателей. Вдобавок рост рубля мешает импортозамещению: если курс останется на том же уровне в долгосрочном плане, то бизнес не сможет запустить проекты импортозамещения, так как они будут неконкурентоспособными.

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