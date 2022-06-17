УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
17.06.2022

Вместо Универсиады в Екатеринбурге проведут Международные летние университетские игры

В Екатеринбурге в 2023 году вместо Всемирных летних студенческих игр пройдут летние университетские игры. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры. Они пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга», — сообщил глава региона.

По его словам, на спортивное мероприятие прибудут 5 тыс. спортсменов и 700 представителей команд. Они будут соревноваться в 18 дисциплинах.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
17.06.2022 Вместо Универсиады в Екатеринбурге проведут Международные летние университетские игры

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбурге в 2023 году вместо Всемирных летних студенческих игр пройдут летние ...

29.04.2022 Универсиада пройдет в Екатеринбурге, но в другое время

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Всемирные летние студенческие игры все же пройдут в Екатеринбурге, но они перенесены на ...

15.09.2021 Спорткомплекс «Калининец» в Екатеринбурге после Универсиады-2023 сможет принимать международные соревнования по 57 видам спорта

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня, 15 сентября, в ходе традиционного объезда ...

11.03.2021 Екатеринбург готовится принять 150 тыс. гостей и 12 тыс. спортсменов на Всемирных летних студенческих играх в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2021. В 2023 году Всемирные летние студенческие игры в Екатеринбурге смогут посетить порядка ...

13.01.2020 Универсиаду в Екатеринбурге переименуют во Всемирные университетские игры

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение изменить бренд, под ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18