Вместо Универсиады в Екатеринбурге проведут Международные летние университетские игры

В Екатеринбурге в 2023 году вместо Всемирных летних студенческих игр пройдут летние университетские игры. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект — Международные летние университетские игры. Они пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга», — сообщил глава региона.
По его словам, на спортивное мероприятие прибудут 5 тыс. спортсменов и 700 представителей команд. Они будут соревноваться в 18 дисциплинах.
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