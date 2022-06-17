На Свердловской магистрали в 2022 году будет обновлено более 130 железнодорожных переездов

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В 2022 году на Свердловской магистрали будет обновлено более 130 железнодорожных переездов. Работы пройдут в рамках реализации программы по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Цель — повышение безопасности движения и предупреждение ДТП. В текущем году пройдут мероприятия по плановому ремонту и обновлению объектов, оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами, а также другие работы, сообщается в официальном Telegram-канале Свердловской железной дороги.
В том числе состоится капитальный ремонт переезда на станции Богданович и четырех переездов в Пермском крае. В ходе работ будут заменены устройства заграждения переездов (УЗП), препятствующие выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации. Также запланирована замена настилов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и водоотводных лотков. Будет асфальтировано междупутье в границах переездов.
Кроме того, УЗП заменят на 17 переездах в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. На 113 объектах проведут асфальтирование подходов к переезду, на 32 — заменят настил с укладкой резинокордового покрытия.
Всего за 2022 год на модернизацию железнодорожных переездов направят около 104 млн руб.
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