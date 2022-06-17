Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила почти 44 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата, на которую претендуют ищущие работу граждане, составила 43 тыс. 934 руб. Это на 20% ниже среднего показателя по стране — 54 тыс. 970 руб. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Самые высокие зарплатные ожидания в Свердловской области — в категориях «Высший менеджмент» (61 тыс. 316 руб.), «Добыча сырья» (57 тыс. 48 руб.) и «Строительство, недвижимость» (57 тыс. 15 руб.). Самые низкие — в разделах «Начало карьеры, студенты» (39 тыс. 417 руб.), «Наука, образование» (39 тыс. 231 руб.) и «Административный персонал» (38 тыс. 839 руб.).



В службе исследований также отмечают, что количество активных резюме в мае 2022 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 120,9 тыс. штук. Это шестое место по всей России и 2,8% от всех резюме в стране.



Наиболее активными на Среднем Урале являются соискатели в категориях «Начало карьеры, студенты» (32% от всех майских резюме), «Продажи» (13%), «Административный персонал» (8%).