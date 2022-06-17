УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.06.2022

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила почти 44 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата, на которую претендуют ищущие работу граждане, составила 43 тыс. 934 руб. Это на 20% ниже среднего показателя по стране — 54 тыс. 970 руб. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Самые высокие зарплатные ожидания в Свердловской области — в категориях «Высший менеджмент» (61 тыс. 316 руб.), «Добыча сырья» (57 тыс. 48 руб.) и «Строительство, недвижимость» (57 тыс. 15 руб.). Самые низкие — в разделах «Начало карьеры, студенты» (39 тыс. 417 руб.), «Наука, образование» (39 тыс. 231 руб.) и «Административный персонал» (38 тыс. 839 руб.).

В службе исследований также отмечают, что количество активных резюме в мае 2022 года выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 120,9 тыс. штук. Это шестое место по всей России и 2,8% от всех резюме в стране.

Наиболее активными на Среднем Урале являются соискатели в категориях «Начало карьеры, студенты» (32% от всех майских резюме), «Продажи» (13%), «Административный персонал» (8%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2022 На Среднем Урале 30,5 тыс. жителей искали новую работу в первые дни 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. В Свердловской области в первую декаду 2022 года новую работу искали 30 тыс. 495 ...

16.07.2021 Средняя зарплата в размещенных в Свердловской области вакансиях составляет 45 тыс. 260 рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июне 2021 года составила 45 тыс. 260 руб. (в июне прошлого года ...

16.07.2021 Средняя зарплата в размещенных в Свердловской области вакансиях составляет 45 тыс. 260 рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в июне 2021 года составила 45 тыс. ...

17.07.2015 Количество резюме в Свердловской области существенно превышает число вакансий

В Свердловской области за последний год количество резюме выросло на 38%, в то время как число вакансий увеличилось ...

17.07.2015 HeadHunter: в Свердловской области количество резюме существенно превышает число вакансий

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В Свердловской области за последний год количество резюме выросло на 38%, в то время ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18