В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области выросли с 43,4 тыс. до 45,8 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Сильнее всего запрос вырос у представителей высшего менеджмента — на 10,9 тыс. руб. (до 63 тыс. руб.). На 5,2 тыс. руб. увеличились ожидания в сфере «Спорт, фитнес, красота» (до 45,7 тыс. руб.), на 4,8 тыс. — в «Продажах» (до 47,2 тыс. руб.), на 4,6 тыс. руб. — в «ИТ, интернет, телеком» (до 52,3 тыс. руб.), на 3,9 тыс. руб. — в «Бухгалтерии» (до 47,5 тыс. руб.).



Снижение зарплатных ожиданий отмечено в сегментах «Домашний персонал» — на 1,2 тыс. руб. (до 40,6 тыс. руб.), «Страхование» — на 3 тыс. руб. (до 44,8 тыс. руб.).



Наиболее высокие требования по зарплате наблюдаются в разделах «Высший менеджмент» (63 тыс. руб.), «Добыча сырья» (59,8 тыс. руб.) и «Строительство» (58,5 тыс. руб.). Самые низкие — в категориях «Консультирование» (40,5 тыс. руб.), «Наука, образование» (40,2 тыс. руб.) и «Административный персонал» (39,6 тыс. руб.).