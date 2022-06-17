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17.06.2022

Coca-Cola прекратит производство своих напитков на территории России

УрБК, Москва, 17.06.2022. Компания Coca-Cola HBC AG прекратит производство и продажу своих напитков на территории России. В настоящий момент она пребывает в процессе сокращения своих мощностей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В релизе говорится, что сейчас производитель реализует оставшиеся запасы продукции. Когда они будут исчерпаны, новые напитки в РФ выпускаться не будут.

Уточним, что Coca-Cola HBC производит и продает такие напитки, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другие.

На территории России у компании работает 10 заводов, один из них находится в Екатеринбурге.

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