Coca-Cola прекратит производство своих напитков на территории России

УрБК, Москва, 17.06.2022. Компания Coca-Cola HBC AG прекратит производство и продажу своих напитков на территории России. В настоящий момент она пребывает в процессе сокращения своих мощностей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.



В релизе говорится, что сейчас производитель реализует оставшиеся запасы продукции. Когда они будут исчерпаны, новые напитки в РФ выпускаться не будут.



Уточним, что Coca-Cola HBC производит и продает такие напитки, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другие.



На территории России у компании работает 10 заводов, один из них находится в Екатеринбурге.