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Сегодня, 12:00

Российские производители планируют поднять цены на продукты в 2024 году на 5-20%

Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ряд продуктов на 5-20%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

«Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7-14%. А оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» увеличивается на 22%», — пишет издание.

Свое решение производители аргументируют ростом курса валют и скачком цен на перевозки по РФ на 37-41,5% с начала 2023 года. «Коммерсантъ» добавляет, что в случае с кофе и рисом повлияли и другие неблагоприятные факторы. Так, в Бразилии (одном из крупнейших мировых поставщиков кофе) была засуха. А Индия и Таиланд из-за неурожая закрыли экспорт риса.
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