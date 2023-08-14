Российские производители планируют поднять цены на продукты в 2024 году на 5-20%

Российские производители уведомили ритейлеров, что в 2024 году они поднимут отпускные цены на ряд продуктов на 5-20%. ...14.08.2023 Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%
УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на ...09.08.2023 Российские производители чая и кофе предупредили торговые сети о повышении цен
УрБК, Москва, 09.08.2023. Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) ...18.07.2023 Крупные производители сладких напитков планируют увеличить цены на продукцию
УрБК, Москва, 18.07.2023. Производители сладких напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», ...18.02.2022 Производители продуктов питания уменьшают объем упаковки из-за роста издержек
УрБК, Москва, 18.02.2022. По причине увеличения издержек и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам ...