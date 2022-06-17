Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о потенциале строительной отрасли региона на ПМЭФ-2022

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) рассказал о потенциале строительной индустрии региона. Его выступление прошло в рамках заседания комиссии Госсовета РФ по направлению строительства, ЖКХ и городской среды.



Глава региона отметил, что на Среднем Урале уделяется серьезное внимание развитию строительной отрасли, повышению ее инвестиционной привлекательности и снижению административных барьеров. В итоге в регионе растут темпы жилищного и социального строительства, а также успешно выполняются и перевыполняются поставленные задачи. За последние пять лет в области построили почти 12 млн кв. м. жилья. Установленные нацпроектом «Жилье и городская среда» показатели перевыполнены почти на 500 тыс. кв. м.



На сегодняшний день особое значение имеет преодоление зависимости стройиндустрии от импорта. Это касается как стройматериалов, так и производственной базы — строительной техники, станков, машин.



«Восстановление и развитие отечественного машиностроения — ключевая задача по обеспечению автономности в отрасли промышленности строительных материалов. Если мы самым серьезным образом не посмотрим на решение этой проблемы, нам действительно через некоторое время нечем и не из чего будет строить. Вопрос не праздный. Не только Свердловская область, но и другие регионы обладают компетенциями в этой сфере», — сказал Е. Куйвашев.



Уральским предприятиям строительной индустрии удается как обеспечивать потребности Свердловской области, так и поставлять свою продукцию в другие регионы. В их числе — цемент, керамическая плитка, теплоизоляционные материалы, нерудные стройматериалы и листы асбоцемента. Среди примеров — компания «Бергауф», «Твинблок», лидер строительного рынка региона — «Атомстройкомплекс», организовавший собственное производство материалов.



Помимо этого, губернатор сообщил о планах по развитию направления малоэтажных умных домов. Так, за прошлый год в Свердловской области по части индивидуального жилищного строительства было введено более 1,3 тыс. кв. м. На Среднем Урале успешно функционируют предприятия, которые выпускают сразу готовые домокомплекты. Причем на сегодняшний день наблюдается запрос на жилье из современных качественных материалов и оснащенное smart-разработками. В связи с этим Свердловская область выбрала путь не просто выпуска домов, но и их полной IT-начинки. Глава региона уверен, что на это будет большой спрос.



В приветственном слове помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин отметил, что для решения той задачи, которую поставил президент РФ, — кардинально решить жилищный вопрос — потребуется поддерживать ритмичную работу строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит обеспечить население доступным и качественным жильем, а заодно даст возможность для роста спроса на продукцию российских промышленных предприятий смежных отраслей, импортозамещения. И в целом это окажет серьезное положительное влияние на экономику субъектов, занятость и доходы миллионов граждан.



В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ, председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин особо отметил важность текущей повестки.



«Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером ее развития. Основная миссия стратегии продолжить эту традицию и создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан», — отметил зампред.