Строительство финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги выполнено на две трети

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Строительство финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) завершено на две трети. Объект возводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы идут с опережением для того, чтобы выполнить поручение губернатора Евгения Куйвашева — осенью открыть сквозное движение и замкнуть обход Екатеринбурга в кольцо, сообщает департамент информационной политики региона.



Данный инфраструктурный проект является ключевым для всей Свердловской области. В связи с этим зампред правительства Марат Хуснуллин предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить открытие дороги.



В настоящий момент на участке выполняется установка опор освещения, устройство слоев дорожной одежды, монтаж бетонных парапетов разделительной полосы, которая обеспечит безопасность дорожного движения. Дорога будет предусматривать по три полосы движения в каждом направлении. Устройство путепроводов находится на завершающей стадии. Рабочее движение предполагается открыть осенью 2022 года, а следом завершать отделку.



Третий пусковой комплекс ЕКАД соединяет Полевской тракт с Челябинским (М-5). На пересечении с федеральной трассой подходит к концу строительство многоуровневой транспортной развязки, представляющей собой клеверный лист, состоящий из восьми съездов и эстакадной части.



Финальный участок кольцевой автодороги начали строить в 2019 году. Его длина — 11,4 км. Согласно контракту, общая стоимость работ составляет 8,6 млрд руб. Генподрядчиком строительства выступает АО «Трест Уралтрансспецстрой», а возведением развязки занимается ООО «Жасмин».



Основное земельное полотно выполнено на 99%, дорожная одежда — на 70%, водопропускные трубы — на 95%, эстакады и путепроводы — на 70%. На одной половине дороги нужно уложить два слоя асфальтобетона, а на второй — только верхний слой покрытия.



«В целом дорога строится из наших уральских материалов. Щебень мы производим сами, битум в Башкирии, барьерное ограждение производит Тюмень, шумозащитные экраны производят в Екатеринбурге, парапетное ограждение тоже в Свердловской области. В целом все производство находится на территории УрФО», — рассказал первый заместитель генерального директора АО «Трест Уралтрансспецстрой» Михаил Малиновских.



При поддержке Е. Куйвашева объект стал частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги», что позволило получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Был подписан ряд договоров, в том числе с генподрядчиком, в результате чего срок ввода объекта в эксплуатацию перенесли с 2024 на начало 2023 года.



Помимо этого, ведется реконструкция старейшего участка ЕКАД, который связывает Челябинский тракт с Тюменским. Его расширят до четырех полос по всей площади. Это нужно, чтобы принять большой транспортный поток с нового шестиполосного участка.



Добавим, что с помощью кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга в транспортный каркас будут объединены федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург — Шадринск — Курган и Тюменский тракт). Транзитный транспорт будет выведен за пределы уральской столицы, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть города. Все это должно положительно отразиться на экологической обстановке мегаполиса.