Продажи автомобилей с пробегом в РФ за год сократились на 30%

УрБК, Москва, 17.06.2022. По итогам мая 2022 года в России было продано 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 7% меньше, чем в апреле, и на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Наиболее популярной машиной на вторичном рынке является LADA — за май продано 90,8 тыс. таких транспортных средств. Причем доля этой марки на «вторичке» в мае выросла до 27,8%, хотя год назад она составляла 23,1%. Также популярными являются Toyota (32,4 тыс. проданных автомобилей), Hyundai (17,5 тыс.), Kia (16,1 тыс.) и Nissan (15,9 тыс.). Однако все представленные бренды в мае показали рыночное падение в диапазоне от 16% (LADA) до 40% (KIA).
Аналитики также отмечают, что за прошедшие пять месяцев 2022 года было куплено 1,8 млн подержанных машин, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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