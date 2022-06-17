УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
17.06.2022

Продажи автомобилей с пробегом в РФ за год сократились на 30%

УрБК, Москва, 17.06.2022. По итогам мая 2022 года в России было продано 326,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 7% меньше, чем в апреле, и на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Наиболее популярной машиной на вторичном рынке является LADA — за май продано 90,8 тыс. таких транспортных средств. Причем доля этой марки на «вторичке» в мае выросла до 27,8%, хотя год назад она составляла 23,1%. Также популярными являются Toyota (32,4 тыс. проданных автомобилей), Hyundai (17,5 тыс.), Kia (16,1 тыс.) и Nissan (15,9 тыс.). Однако все представленные бренды в мае показали рыночное падение в диапазоне от 16% (LADA) до 40% (KIA).

Аналитики также отмечают, что за прошедшие пять месяцев 2022 года было куплено 1,8 млн подержанных машин, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2017 В УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%. Об этом сообщает ...

03.07.2017 За пять месяцев 2017 года в УрФО спрос на машины с пробегом сократился на 6,4%

УрБК, Москва, 03.07.2017. В Уральском федеральном округе за первые пять месяцев спрос на машины с пробегом сократился ...

25.04.2017 Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 10,6%

За I квартал 2017 года на вторичном авторынке России было продано 1,138 млн автомобилей с пробегом, что на 10,6% меньше ...

04.04.2016 Количество автомобилей LADA на вторичном рынке России продолжает сокращаться

УрБК, Москва, 04.04.2016. По итогам февраля 2016 года доля автомобилей марки LADA на рынке автомобилей с пробегом в ...

08.05.2015 Рынок подержанных автомобилей в апреле сократился на треть

УрБК, Москва, 08.05.2015. Объем продаж на российском рынке подержанных легковых автомобилей в апреле составил 412 тыс. ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18