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16.06.2022

В Свердловской области производство скота и птицы на убой в январе-мае снизилось на 1,9%

В январе-мае 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 96,4 тыс. т скота и птицы на убой, что на 1,9% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1,7% (до 333,7 тыс. т), производство яиц сократилось на 0,7% (до 663,7 млн штук).

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