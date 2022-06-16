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16.06.2022

«МегаФон» запустит в российских школах пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде

УрБК, Москва, 16.06.2022. «МегаФон» совместно с Минпросвещения РФ и обществом «Знание» запустит в российских школах пилотный проект по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Обучающую платформу «Цифровое доверие» компания «МегаФон» разработала в конце 2021 года. Задача проекта — подготовить детей и подростков к возможным угрозам в Сети и дать инструменты реагирования на них, а также научить родителей и педагогов, как вовремя распознать проблему и правильно выстроить коммуникацию с ребенком.

«МегаФон», министерство просвещения РФ и Российское общество «Знание» договорились о совместном тестировании платформы. Эксперты «Знания» разработали рекомендации по формированию контента платформы, в том числе касающиеся темы кибербуллинга на ее ресурсах. В дальнейшем «Знание» будет размещать материалы платформы на своих онлайн-площадках и продолжит привлекать лекторов к работе в области цифровой безопасности детей и подростков.

«Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни, и дети ориентируются в онлайн-пространстве лучше, чем взрослые. Нашей общей задачей остается обеспечение безопасности ребенка, защита от негативного и опасного контента, а также помощь в поиске в Сети действительно интересной, познавательной информации, изучение которой способствовало бы его развитию как личности и гражданина. Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписываем сегодня, станет первым серьезным шагом в этом направлении. Мы рады такому сотрудничеству с коллегами», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках пилотного проекта во время летних каникул будут проводиться обучающие лекции, а в сентябре курс будет пилотироваться в школах.

«Развивая различные сервисы для абонентов, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать цифровое пространство безопасным для пользователей, особенно детей и подростков. В прошлом году мы вступили в Альянс по защите детей в цифровой среде, и я рад, что вместе с партнерами быстро перешли к реальным шагам и проектам. Тестирование нашей платформы в школах позволит донести важную информацию до максимального количества детей и дать родителям и педагогам полезный инструмент для взаимодействия с подрастающим поколением», — говорит генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Платформа «Цифровое доверие» содержит обучающие материалы для разной аудитории. Детям в игровом формате рассказывают про основы общения в интернете и защиты персональных данных. Ментор разъясняет подросткам, как распознать кибербуллинг и бороться с ним, не стать жертвой хакеров, противостоять фишингу и выявить ненадежный домен.

Отдельный блок для родителей и педагогов поможет лучше понять поведение детей в интернете — например, определить, что ребенок подвергается буллингу, и помочь ему справиться с проблемой. Контент, созданный с участием специалистов, в том числе психологов и экспертов в области кибербезопасности, помогает научить близких и педагогов выстроить доверительный диалог с ребенком, своевременно распознать и решить проблему.

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