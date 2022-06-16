В Академическом районе Екатеринбурга медработникам в честь профессионального праздника вручили грамоты от Законодательного собрания региона

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. В Академическом районе Екатеринбурга во второй раз отметили День медицинского работника. Молодая традиция зародилась в восьмом районе города по инициативе самих медиков, которую поддержали АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» и УК «Академический».



В этом году торжество прошло в новой школе № 123 по улице Академика Парина, 6. В этот раз мероприятие провели под эгидой администрации Академического района, сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».





Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»



На праздник в Академический традиционно пригласили представителей учреждений здравоохранения, которые входят в территорию нового восьмого района Екатеринбурга. Среди них — сотрудники центральных ГКБ № 2 и № 6, детской ГКБ № 11, областного специализированного центра медреабилитации «Озеро Чусовское», станции СМП им. Капиноса и подстанции, расположенной в Академическом, а также Первой детской поликлиники, Свердловского госпиталя для ветеранов войн, военного клинического госпиталя войск нацгвардии РФ, областного онкологического диспансера, ОДКБ и территориального центра медицины катастроф.



Среди приглашенных гостей были также представители городской думы Екатеринбурга — группа содействия развитию восьмого района «Академический» вышла поздравить медиков в полном составе.



«В нашей стране День медицинского работника отмечается более 40 лет, и за эти годы он вышел за рамки просто профессионального праздника: сегодня этой дате радуются все. Ведь среди нас нет, наверное, ни одного человека, кто хотя бы раз не обращался за помощью к докторам. У нас есть с вами отличная возможность сказать в этот день своим докторам и медсестрам те теплые слова, которые они заслуживают по праву», — сказал руководитель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев.



За большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области врачам, фельдшерам и медсестрам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания региона.



«В жизни каждого из нас так случается, что мы рождаемся — и нас встречают медработники, а после они всегда идут рядом с нами в течение всей нашей жизни. Я рад, что Академический — это первый район города, где появилась такая официальная традиция: собираться в канун профессионального праздника медработников, поздравлять и благодарить этих людей за их самоотверженный труд», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков.



Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что в планах компании сделать все, чтобы медицинским работникам было в новом районе комфортно и жить, и работать.



«Профессия врача, пожалуй, одна из самых героических: ведь спасение жизней людей — порой ценой собственной жизни — для вас превыше всего. Мы, застройщики Академического, пытаемся сделать все для того, чтобы медицинским работникам было в районе комфортно и проживать, и работать. Планов у нас на этот счет много: надо построить и взрослую поликлинику, и медуниверситет, и НИИ ОММ, и много всего, что войдет в будущий медкластер. От лица нашей компании-застройщика хочу поздравить вас, ведь всероссийский День медицинского работника для нашей страны — важный и коренной праздник», — сказал Виктор Киселев.



Основатели праздника уверены: со временем в Академическом появится множество объектов здравоохранения и район станет настоящим наукоградом. Это значит, что профессиональный праздник медицинского работника будет связан именно с этим районом Екатеринбурга.