В Академическом районе Екатеринбурга медработникам в честь профессионального праздника вручили грамоты от Законодательного собрания региона

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. В Академическом районе Екатеринбурга во второй раз отметили День медицинского работника. Молодая традиция зародилась в восьмом районе города по инициативе самих медиков, которую поддержали АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» и УК «Академический».
В этом году торжество прошло в новой школе № 123 по улице Академика Парина, 6. В этот раз мероприятие провели под эгидой администрации Академического района, сообщает пресс-служба АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».
Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»
На праздник в Академический традиционно пригласили представителей учреждений здравоохранения, которые входят в территорию нового восьмого района Екатеринбурга. Среди них — сотрудники центральных ГКБ № 2 и № 6, детской ГКБ № 11, областного специализированного центра медреабилитации «Озеро Чусовское», станции СМП им. Капиноса и подстанции, расположенной в Академическом, а также Первой детской поликлиники, Свердловского госпиталя для ветеранов войн, военного клинического госпиталя войск нацгвардии РФ, областного онкологического диспансера, ОДКБ и территориального центра медицины катастроф.
Среди приглашенных гостей были также представители городской думы Екатеринбурга — группа содействия развитию восьмого района «Академический» вышла поздравить медиков в полном составе.
«В нашей стране День медицинского работника отмечается более 40 лет, и за эти годы он вышел за рамки просто профессионального праздника: сегодня этой дате радуются все. Ведь среди нас нет, наверное, ни одного человека, кто хотя бы раз не обращался за помощью к докторам. У нас есть с вами отличная возможность сказать в этот день своим докторам и медсестрам те теплые слова, которые они заслуживают по праву», — сказал руководитель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев.
За большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области врачам, фельдшерам и медсестрам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания региона.
«В жизни каждого из нас так случается, что мы рождаемся — и нас встречают медработники, а после они всегда идут рядом с нами в течение всей нашей жизни. Я рад, что Академический — это первый район города, где появилась такая официальная традиция: собираться в канун профессионального праздника медработников, поздравлять и благодарить этих людей за их самоотверженный труд», — подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков.
Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что в планах компании сделать все, чтобы медицинским работникам было в новом районе комфортно и жить, и работать.
«Профессия врача, пожалуй, одна из самых героических: ведь спасение жизней людей — порой ценой собственной жизни — для вас превыше всего. Мы, застройщики Академического, пытаемся сделать все для того, чтобы медицинским работникам было в районе комфортно и проживать, и работать. Планов у нас на этот счет много: надо построить и взрослую поликлинику, и медуниверситет, и НИИ ОММ, и много всего, что войдет в будущий медкластер. От лица нашей компании-застройщика хочу поздравить вас, ведь всероссийский День медицинского работника для нашей страны — важный и коренной праздник», — сказал Виктор Киселев.
Основатели праздника уверены: со временем в Академическом появится множество объектов здравоохранения и район станет настоящим наукоградом. Это значит, что профессиональный праздник медицинского работника будет связан именно с этим районом Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Михаила Матвеева избрали новым главой депутатской группы по развитию Академического ...27.12.2021 В Академическом районе Екатеринбурга сегодня состоится открытие ледового городка
УРБК, Екатеринбург, 27.12.2021. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня, 27 декабря, в 19.00 состоится открытие ...16.03.2021 В Устав Свердловской области внесли изменения для присвоения Академическому статуса восьмого района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Сегодня, 16 марта, на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской ...14.07.2020 На строительство кольцевой дороги на въезде в Академический район Екатеринбурга направят более 1,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. На строительство транспортной развязки — кольцевой дороги на въезде в район ...25.12.2009 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» и управляющая компания «Академический», обслуживающая район, организовали для жителей района «Академический» ледовый каток и новогоднюю елку
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2009. 26 декабря 2009 года в 16.00 состоится открытие елки и ледового катка на углу улиц де ...