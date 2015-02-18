Cанкции осложнили работу официальных автодилеров

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Автодилеры европейских марок лишились поставок запчастей из Европы и Японии. В связи с этим автоцентры реализуют остатки, которые поступают от дистрибьютора.



«А будут ли новые поступления — этого пока никто не знает. То, что на центральных складах есть у дистрибьютора, — это продается дилерами. Все остальное пока под большим вопросом», — рассказал УрБК руководитель отдела запасных частей автоцентра «Штерн» (официальный дилер Mercedes-Benz) Вячеслав Соболев.



По его словам, схожая ситуация наблюдается в отношении моторного масла и резины для колес — потребности клиентов покрываются за счет складских остатков. На сколько их хватит, зависит от конкретного автодилера — у кого-то на два месяца, у кого-то на три-четыре.



При этом В. Соболев отметил, что пока автодилер не собирается заменять запчасти и другие комплектующие на отечественные аналоги. Это решение если и будет принято, то только когда склады начнут пустеть, уточнил он.