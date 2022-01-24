Правительство РФ выделило еще 3 млрд рублей на расширение федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Правительство РФ направило дополнительно 3 млрд руб. на расширение до четырех полос проезжей части федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень с разделением встречных потоков.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, Тюменский тракт станет логическим продолжением инфраструктурного проекта по строительству скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург.
Выделенные средства позволят ускорить обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай. Трасса свяжет между собой несколько экономически развитых регионов России, где проживают 40% населения России, то есть 62 млн человек.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, трасса является очень важной для региона и его жителей.
«Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решен вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона», — отмечал Евгений Куйвашев.
Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в ...03.06.2021 Стоимость скоростной трассы Казань — Екатеринбург составит 260 млрд рублей
УрБК, Москва, 03.06.2021. Сумма средств, необходимых для строительства скоростной трасы Казань — Екатеринбург, составит ...09.02.2021 Свердловской области выделили дополнительно 9 млрд рублей для завершения строительства ЕКАД в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Свердловская область получила дополнительное финансирование в размере 9 млрд руб. для ...27.04.2012 Стоимость реконструкции 1 км трассы Пермь — Екатеринбург оценена почти в 200 млн. рублей
УрБК, Пермь, 27.04.2012. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» объявило открытый конкурс по поиску ...