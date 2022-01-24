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Правительство РФ выделило еще 3 млрд рублей на расширение федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Правительство РФ направило дополнительно 3 млрд руб. на расширение до четырех полос проезжей части федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень с разделением встречных потоков.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, Тюменский тракт станет логическим продолжением инфраструктурного проекта по строительству скоростной дороги Москва — Казань — Екатеринбург.

Выделенные средства позволят ускорить обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа — Западный Китай. Трасса свяжет между собой несколько экономически развитых регионов России, где проживают 40% населения России, то есть 62 млн человек.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, трасса является очень важной для региона и его жителей.

«Территория может полноценно развиваться только тогда, когда полностью решен вопрос с транспортной доступностью. Появление такого мощного коридора — это всегда импульс развитию экономики региона», — отмечал Евгений Куйвашев.

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