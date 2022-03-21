УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:41

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе ремонта развязки Объездная — Щербакова

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов ответил на самые важные вопросы горожан в рубрике «Острые вопросы» на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».

Самыми важными для жителей Екатеринбурга стали вопросы, касающиеся ремонта и строительства новых учебных заведений. Алексей Орлов отметил, что проектная документация для возведения нового корпуса средней школы № 183 на улице Пехотинцев, 4а уже готова. Утверждены сроки проведения капитального ремонта для школы № 74, а при строительстве нового здания гимназии № 40 рядом будет создана парковка, которая позволит упорядочить автомобильное движения рядом с учебным заведением.

Не меньше горожан волнует тема ремонта и строительства городских дорог. Алексей Орлов отметил, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком и к 1 июля этого года движение на развязке Щербакова — Объездная будет запущено. А 1 сентября решатся проблемы с транспортной доступностью поблизости от нового образовательного центра в микрорайоне Широкая Речка.

«Не так давно был там с инспекцией, и хочу вас заверить, что к запуску этого образовательного центра в границах улицы Евгения Савкова — реки Патрушиха — улицы Верхнеуфалейской — улицы Ландау 1 сентября 2022 года транспортная доступность будет обеспечена», — заверил глава Екатеринбурга.

Помимо этого, Алексей Орлов напомнил жителям Екатеринбурга о правилах выгула домашних животных и передвижения на самокатах.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2022 Алексей Орлов ответил на вопросы горожан на страницах «Вечернего Екатеринбурга»

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов традиционно ответил на самые важные вопросы горожан ...

22.02.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на вопросы горожан о новой технике для уборки улиц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов традиционно ответил на самые важные вопросы ...

27.09.2021 Строительство школы № 41 в Екатеринбурге начнется в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Строительство школы № 41 на улице Котельникова в Екатеринбурге стартует в 2022 году, а ...

16.08.2021 Алексей Орлов: Строительство школы № 40 в Екатеринбурге может стартовать зимой

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Строительство школы № 40 в Екатеринбурге может стартовать уже этой зимой. Об этом ...

24.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился построить новый корпус школы и детсад на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести общественные обсуждения по ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18