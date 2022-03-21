Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе ремонта развязки Объездная — Щербакова

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава муниципалитета Алексей Орлов ответил на самые важные вопросы горожан в рубрике «Острые вопросы» на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».
Самыми важными для жителей Екатеринбурга стали вопросы, касающиеся ремонта и строительства новых учебных заведений. Алексей Орлов отметил, что проектная документация для возведения нового корпуса средней школы № 183 на улице Пехотинцев, 4а уже готова. Утверждены сроки проведения капитального ремонта для школы № 74, а при строительстве нового здания гимназии № 40 рядом будет создана парковка, которая позволит упорядочить автомобильное движения рядом с учебным заведением.
Не меньше горожан волнует тема ремонта и строительства городских дорог. Алексей Орлов отметил, что все работы идут в соответствии с утвержденным графиком и к 1 июля этого года движение на развязке Щербакова — Объездная будет запущено. А 1 сентября решатся проблемы с транспортной доступностью поблизости от нового образовательного центра в микрорайоне Широкая Речка.
«Не так давно был там с инспекцией, и хочу вас заверить, что к запуску этого образовательного центра в границах улицы Евгения Савкова — реки Патрушиха — улицы Верхнеуфалейской — улицы Ландау 1 сентября 2022 года транспортная доступность будет обеспечена», — заверил глава Екатеринбурга.
Помимо этого, Алексей Орлов напомнил жителям Екатеринбурга о правилах выгула домашних животных и передвижения на самокатах.
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