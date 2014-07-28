На поддержку лучших IT-проектов в Свердловской области направлен почти 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. На Среднем Урале начался прием заявок на получение премии губернатора региона Евгения Куйвашева в области информтехнологий. В общей сложности на эти цели направлен почти 1 млн руб., сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Экспертная комиссия в этом году должна выбрать победителей в трех номинациях: «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области», «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области», а также «За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий». Победители получат премии по 300 тыс. руб.



Главная задача конкурса — поиск талантливых ученых, руководителей и специалистов, предлагающих неординарные инновационные идеи и проекты, которые ускорят цифровую трансформацию региона и продвижение ИТ-технологий.



Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу создать в Свердловской области максимально благоприятные условия для цифровой трансформации всех отраслей экономики, а также для развития цифровых технологий.



Премия губернатора в сфере информационных технологий учреждена в 2009 году. За это время премии вручались 12 раз, ее лауреатами стали 33 проекта, а общая сумма выплат составила почти 10 млн руб.



Инструкция по подаче заявки на конкурс размещена на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Свердловской области.