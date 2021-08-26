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Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области выросли на 10%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области в марте 2022 года выросли на 9,8% по сравнению с декабрем 2021 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В том числе цены производителей в сфере «добыча полезных ископаемых» за указанный период увеличились на 39,1%, «обрабатывающие производства» — на 9,7%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 2,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей промышленных товаров в сфере «обрабатывающие производства» выросли на 4,1%. В том числе в сфере «металлургическое производство» — на 6,9%, «производство бумаги и бумажных изделий» — на 6,4%, «производство химических веществ и химических продуктов» — на 5,7%.

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