Российские авиакомпании получат частичную компенсацию расходов по возвратам билетов пассажирам

УрБК, Москва, 25.04.2022. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провел совещание, на котором обсуждалось обеспечение бесперебойного выполнения полетов в майские праздники. Во встрече участвовали представители ведущих российских авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.
В ходе мероприятия были подняты вопросы ценообразования авиабилетов, выполнения туристических чартеров по России, авиаперевозок в аэропорты юга страны и государственной поддержки авиакомпаний.
В. Потешкин подчеркнул, что стоимость авиабилетов имеет социальное значение, и любой ее рост должен иметь обоснование. Авиакомпании получили рекомендации выполнить анализ тарифообразования на всех маршрутах, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан.
Рассматривались особенности полетов в ряд аэропортов южной и центральной России в текущей ситуации. В связи с отменами рейсов перевозчикам поручено продолжить работу с клиентами, организовать возврат денег за авиабилеты в полном объеме или дать возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты.
Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова сообщила о принятии постановления правительства РФ, которое предусматривает частичную компенсацию авиакомпаниям расходов по возвратам билетов пассажирам, что позволит сохранить финансовую устойчивость. Прием заявок планируется начать в ближайшее время.
Помимо этого, перевозчики проинформированы о решении правительства РФ направить 100 млрд руб. на поддержание их работы в летний сезон 2022 года. Авиакомпании будут получать субсидии по фактическому пассажирообороту. Проект постановления об утверждении правил и условий предоставления субсидии разработан и направлен в правительство РФ.
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