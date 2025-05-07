АТОР: С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов

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Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в Индии

Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в Индии. Об этом заявила ...

Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в Индии

УрБК, Москва, 07.05.2025. Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в ...

АТОР: Информация о массовой отмене туров в Таиланд не соответствует действительности

УрБК, Москва, 28.03.2025. Информация о массовой отмене в России туров в Таиланд и закрытии аэропортов в этой стране не ...

АТОР: Количество пострадавших из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» превышает 10 тыс. человек

УрБК, Москва, 08.06.2017. Более 10 тыс. человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа», до конца летнего сезона туры с ...

АТОР: из-за отмены рейсов в Египет туроператоры могут понести многомиллионные убытки

УрБК, Москва, 09.11.2015. Потери туроператоров при аннуляции всех проданных туров в Египет могут составить сотни ...