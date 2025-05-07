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Вчера, 18:00

АТОР: С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов

С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов. Это произошло в связи с периодическим закрытием аэропортов с 5 по 7 июля в центральной части России, сообщает Ассоциации туроператоров России.

По данным аналитиков ассоциации, не менее 5,5 тыс. путешественников столкнулись с длительными задержками при вылете, и примерно столько же не смогли вовремя вернуться домой.

Больше всего пострадавших среди зарегистрировавшихся на рейсы в Турцию и Египет. Ситуация коснулась также иностранных туристов. На данный момент туроператоры пересаживают своих клиентов на другие рейсы и размещают в отелях.
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