АТОР: С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов

УрБК, Москва, 08.07.2025. С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов. Это произошло в ...07.05.2025 Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в Индии
Российские туристы не отправляли туроператорам запросы на досрочное прекращение отдыха в Индии. Об этом заявила ...28.03.2025 АТОР: Информация о массовой отмене туров в Таиланд не соответствует действительности
УрБК, Москва, 28.03.2025. Информация о массовой отмене в России туров в Таиланд и закрытии аэропортов в этой стране не ...08.06.2017 АТОР: Количество пострадавших из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» превышает 10 тыс. человек
УрБК, Москва, 08.06.2017. Более 10 тыс. человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа», до конца летнего сезона туры с ...09.11.2015 АТОР: из-за отмены рейсов в Египет туроператоры могут понести многомиллионные убытки
УрБК, Москва, 09.11.2015. Потери туроператоров при аннуляции всех проданных туров в Египет могут составить сотни ...