АТОР: С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов

С задержками и отменами рейсов столкнулись более 11 тыс. российских туристов. Это произошло в связи с периодическим закрытием аэропортов с 5 по 7 июля в центральной части России, сообщает Ассоциации туроператоров России.



По данным аналитиков ассоциации, не менее 5,5 тыс. путешественников столкнулись с длительными задержками при вылете, и примерно столько же не смогли вовремя вернуться домой.



Больше всего пострадавших среди зарегистрировавшихся на рейсы в Турцию и Египет. Ситуация коснулась также иностранных туристов. На данный момент туроператоры пересаживают своих клиентов на другие рейсы и размещают в отелях.