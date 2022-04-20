В Свердловской области средний размер выданных в марте потребкредитов снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 200 тыс. 550 руб., что на 25,1% меньше показателя предыдущего месяца этого года (267 тыс. 815 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в марте 2022 года потребкредитов оказалась Москва (689,7 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (256,6 тыс. руб.), на третьем — Московская область (252,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (188,3 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, снижение среднего размера выданных за указанный период потребкредитов коснулось большинства регионов РФ. Сильнее всего этот показатель сократился в Республике Марий Эл (минус 62,2%), Чувашской Республике (минус 58%), Алтайском крае (минус 52,6%), а также Новосибирской (минус 49,6%) и Нижегородской (минус 49,3%) областях.



В целом по стране средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов составил 171,8 тыс. руб., что на 36,9% меньше по сравнению с февралем (272,1 тыс. руб.). Согласно исследованию НБКИ, в марте текущего года этот показатель упал до допандемийного уровня — последний раз средний чек потребкредита был меньше еще в декабре 2019 года (171,1 тыс. руб.).