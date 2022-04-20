УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

В Свердловской области средний размер выданных в марте потребкредитов снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов в Свердловской области составил 200 тыс. 550 руб., что на 25,1% меньше показателя предыдущего месяца этого года (267 тыс. 815 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру выданных в марте 2022 года потребкредитов оказалась Москва (689,7 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (256,6 тыс. руб.), на третьем — Московская область (252,1 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров ХМАО (188,3 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, снижение среднего размера выданных за указанный период потребкредитов коснулось большинства регионов РФ. Сильнее всего этот показатель сократился в Республике Марий Эл (минус 62,2%), Чувашской Республике (минус 58%), Алтайском крае (минус 52,6%), а также Новосибирской (минус 49,6%) и Нижегородской (минус 49,3%) областях.

В целом по стране средний размер выданных в марте 2022 года потребительских кредитов составил 171,8 тыс. руб., что на 36,9% меньше по сравнению с февралем (272,1 тыс. руб.). Согласно исследованию НБКИ, в марте текущего года этот показатель упал до допандемийного уровня — последний раз средний чек потребкредита был меньше еще в декабре 2019 года (171,1 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.04.2022 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в марте составил 1,15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области средний размер выданных в марте 2022 года автокредитов составил ...

19.01.2022 В Свердловской области средний размер выданных в декабре потребкредитов снизился на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. Средний размер выданных в декабре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...

21.12.2021 В Свердловской области средний размер выданных в ноябре потребкредитов снизился на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Средний размер выданных в ноябре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...

02.12.2021 В Свердловской области средний размер выданных в октябре потребкредитов снизился на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Средний размер выданных в октябре 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...

26.10.2021 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по размеру выданных в III квартале потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Средний размер выданных в III квартале 2021 года потребительских кредитов в ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18