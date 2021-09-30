«МегаФон» запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов Узбекистана

УрБК, Москва, 25.04.2022. «МегаФон» совместно с министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным сегодня на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».



Как сообщает пресс-служба оператора связи, целью сотрудничества является обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде «МегаФона».



«У «МегаФона» обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Ucell. Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса», — отмечает генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.



Согласно данным обзора рынка труда за 2021 год, подготовленного HeadHunter Узбекистан, сегодня IT находится на второй строчке среди самых востребованных профессиональных областей у работодателей страны. Доходы работников отрасли IT занимают верхнее место рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 года.



По словам первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Олега Пекося, сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Если на начало 2000-х в стране было всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тыс. Он отмечает, что к 2030 году поставлена задача довести число работников этой сферы до 1 млн человек.



«Мы рассчитываем, что сотрудничество с МегаФон придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ», — отмечает Олег Пекось.