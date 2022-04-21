Число безработных на Среднем Урале увеличилось до 19,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. По состоянию на 25 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 523 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 22 апреля число безработных составляло 19 тыс. 472 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 51 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 83 человека

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. По состоянию на 21 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...

На Среднем Урале число безработных за сутки выросло на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. 818 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 642 человека

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. По состоянию на 29 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 57 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 693 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. По состоянию на 27 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 59 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 584 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. По состоянию на 16 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 64 тыс. ...