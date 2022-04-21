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Вчера, 17:02

Число безработных на Среднем Урале увеличилось до 19,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. По состоянию на 25 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 523 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 22 апреля число безработных составляло 19 тыс. 472 человека. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 51 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.

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