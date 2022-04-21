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Вчера, 16:44

Российские аграрии получат компенсации на выращивание овощей и строительство теплиц

УрБК, Москва, 25.04.2022. Правительство РФ расширило правила предоставления субсидий регионам. С 2023 года государственную поддержку смогут получить представители малого и среднего бизнеса и владельцы личных подсобных хозяйств, занимающиеся внедрением агротехнологий на открытом грунте или в теплицах, сообщается в Telegram-канале правительства.

Кроме того, на поддержку смогут рассчитывать представители агробизнеса, занимающиеся строительством или модернизацией овощехранилищ. Государственные выплаты составят до 25% от стоимости строительства.

«Рассчитываем, что принятые правительством решения не только помогут аграриям увеличить производство, но и обеспечат российским потребителям широкий выбор качественных продуктов по доступным ценам», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

В сообщении также говорится, что по итогам 2021 года рынок был обеспечен выращенным в России картофелем более чем на 90%, а другими видами овощей — на 87%.

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