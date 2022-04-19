УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 11:51

Безопасный труд ЕВРАЗа

На предприятиях ЕВРАЗа стартовала неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля. Этой теме уделяется особое внимание: в 2021 году холдинг направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд руб.

В рамках недели безопасности во всех дивизионах ЕВРАЗа пройдут награждения сотрудников, которые в 2021 году внесли наиболее весомый вклад в развитие охраны труда и промышленной безопасности. Чемпионам ОТ и ПБ вручат благодарственные письма от президента компании. На предприятиях пройдут корпоративные викторины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасности.

Безопасный труд ЕВРАЗа

Это уже не первый раз, когда предприятия ЕВРАЗа оказываются в центре внимания благодаря своей политике повышения безопасности труда. Так, летом 2021 года ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК одержали победы на XVII профильном конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Производства стали лучшими в том числе в категории «Охрана здоровья и безопасные условия труда». Еще ранее, в 2020 году, за успешную реализацию проекта «Риск-управление» был отмечен Качканарский ГОК.

Инструменты риск-управления продолжают внедрять на всех производственных уровнях ЕВРАЗа: на этой неделе каждый сотрудник сможет получить на проходных и в подразделениях предприятий полезные схемы оповещения о несчастном случае с телефонами диспетчерских служб и памятки об инструментах риск-управления.

Помимо этого, ЕВРАЗ продолжает поэтапно повышать безопасность труда на различных объектах. Так, в подразделениях реализуется программа по замене кабин кранов и переводу их на дистанционное управление. В 2021 году все мостовые краны были оснащены системами самоспасения для эвакуации с высоты и системами пожаротушения. Модернизируются системы аспирации и установки вакуумной пылеуборки. Ведется замена освещения, закупаются специальные средства индивидуальной защиты для снижения нагрузки на органы зрения и слуха. Для сотрудников организована доставка экологически чистой питьевой воды. Работники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины, компенсационные выплаты на молоко.

Также на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК продолжается внедрение системы блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет запустить агрегат во время его ремонта.

Безопасный труд ЕВРАЗа

В марте этого года на одном из предприятий холдинга появилась новая техника, повышающая безопасность работ под землей. Парк Шерегешской шахты пополнился машиной, которая предназначена для оборки заколов — отслоений горной массы, образующихся после технологических взрывов и геодинамических явлений.

Данная техника позволяет приводить в безопасное состояние кровлю и борта горных выработок. До этого подобные работы выполняли вручную. Механизированный способ повышает производительность и качество работ по оборке заколов. Спецмашина имеет телескопическую стрелу длиной 10 м и обладает повышенной прочностью корпуса капсульной кабины для подземных работ.

«Оборка заколов является одной из самых важных работ в шахте. В соответствии со стратегией компании мы хотим достичь нулевого уровня травматизма на своих предприятиях. Поэтому наша задача — обезопасить рабочие места. Новая машина полностью отвечает современным требованиям безопасного осуществления работ в сложных горных условиях», — отметил директор филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мельниченко.

Осенью 2021 года на шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запущен в эксплуатацию станок австралийской фирмы Valley Longwall Drilling Systems. Для его успешной работы на «Осинниковской» организовали новый участок направленного бурения № 4. Его обслуживают 28 специалистов Южно-Кузбасского геологоразведочного управления — вспомогательного предприятия компании.

Безопасный труд ЕВРАЗа

Подобное современное оборудование способно бурить дегазационные скважины глубиной до 1 тыс. м. Все операции на станке автоматизированы. Система ориентирования и отображения информации в режиме онлайн позволяет машинисту буровой установки понимать, в каком направлении необходимо бурить скважину. Это помогает эффективно осуществлять работу при разных углах расположения пласта и получать высокие показатели объемов извлечения метана.

Участки направленного бурения уже запущены в работу на пяти шахтах Распадской угольной компании. Применение этой технологии значительно повышает эффективность предварительной дегазации и увеличивает безопасность работ по проведению горных выработок и добыче угля. Всего парк бурового оборудования РУК на сегодняшний день насчитывает девять станков.

Ранее специалисты шахты «Распадская» запустили в работу новую поверхностную газоотсасывающую установку для проветривания действующей лавы на угольном пласте 7-7а.

Безопасный труд ЕВРАЗа

Установка состоит из четырех модернизированных вентиляторов УВЦГ-15. Каждый из них совершает 1 тыс. 480 оборотов в минуту и удаляет из горных выработок метановоздушную смесь со скоростью 38 кубометров в секунду. Это позволяет обеспечить безопасность при проведении подземных горных работ.

Производительность установки можно регулировать в зависимости от условий работы выемочного участка. Безопасность станции обеспечивают несколько степеней защиты, в том числе замкнутые системы водоотделителей и блока огнепреградителя.

Действует автоматизированная система управления и контроля. Установлены цифровые датчики метана, оксида углерода, температуры, давления, скорости движения воздуха и других показателей. В онлайн-режиме они выводятся на пульт оператора и горного диспетчера, которые круглосуточно контролируют оборудование.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
19.04.2022 В 2021 году дивизион «Урал» ЕВРАЗа направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В ЕВРАЗе стартовала неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, ...

02.03.2022 ЕВРАЗ приобрел спецтехнику для повышения безопасности работ в горных выработках

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. На одном из предприятий ЕВРАЗа появилась новая техника, повышающая безопасность работ ...

24.11.2021 На шахте «Осинниковская» запущен в работу новый станок направленного бурения

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. На шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...

10.11.2021 Новую газоотсасывающую установку ввели в эксплуатацию на шахте «Распадская»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты шахты «Распадская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...

11.09.2017 На шахте «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа запустили станок направленного бурения VLD-1000

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2017. На шахте «Ерунаковская-VIII» (входит в состав Распадской угольной компании) начал ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18