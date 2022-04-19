Безопасный труд ЕВРАЗа

На предприятиях ЕВРАЗа стартовала неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля. Этой теме уделяется особое внимание: в 2021 году холдинг направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд руб.



В рамках недели безопасности во всех дивизионах ЕВРАЗа пройдут награждения сотрудников, которые в 2021 году внесли наиболее весомый вклад в развитие охраны труда и промышленной безопасности. Чемпионам ОТ и ПБ вручат благодарственные письма от президента компании. На предприятиях пройдут корпоративные викторины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасности.







Это уже не первый раз, когда предприятия ЕВРАЗа оказываются в центре внимания благодаря своей политике повышения безопасности труда. Так, летом 2021 года ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК одержали победы на XVII профильном конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Производства стали лучшими в том числе в категории «Охрана здоровья и безопасные условия труда». Еще ранее, в 2020 году, за успешную реализацию проекта «Риск-управление» был отмечен Качканарский ГОК.



Инструменты риск-управления продолжают внедрять на всех производственных уровнях ЕВРАЗа: на этой неделе каждый сотрудник сможет получить на проходных и в подразделениях предприятий полезные схемы оповещения о несчастном случае с телефонами диспетчерских служб и памятки об инструментах риск-управления.



Помимо этого, ЕВРАЗ продолжает поэтапно повышать безопасность труда на различных объектах. Так, в подразделениях реализуется программа по замене кабин кранов и переводу их на дистанционное управление. В 2021 году все мостовые краны были оснащены системами самоспасения для эвакуации с высоты и системами пожаротушения. Модернизируются системы аспирации и установки вакуумной пылеуборки. Ведется замена освещения, закупаются специальные средства индивидуальной защиты для снижения нагрузки на органы зрения и слуха. Для сотрудников организована доставка экологически чистой питьевой воды. Работники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины, компенсационные выплаты на молоко.



Также на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК продолжается внедрение системы блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет запустить агрегат во время его ремонта.







В марте этого года на одном из предприятий холдинга появилась новая техника, повышающая безопасность работ под землей. Парк Шерегешской шахты пополнился машиной, которая предназначена для оборки заколов — отслоений горной массы, образующихся после технологических взрывов и геодинамических явлений.



Данная техника позволяет приводить в безопасное состояние кровлю и борта горных выработок. До этого подобные работы выполняли вручную. Механизированный способ повышает производительность и качество работ по оборке заколов. Спецмашина имеет телескопическую стрелу длиной 10 м и обладает повышенной прочностью корпуса капсульной кабины для подземных работ.



«Оборка заколов является одной из самых важных работ в шахте. В соответствии со стратегией компании мы хотим достичь нулевого уровня травматизма на своих предприятиях. Поэтому наша задача — обезопасить рабочие места. Новая машина полностью отвечает современным требованиям безопасного осуществления работ в сложных горных условиях», — отметил директор филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК Владимир Мельниченко.



Осенью 2021 года на шахте «Осинниковская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запущен в эксплуатацию станок австралийской фирмы Valley Longwall Drilling Systems. Для его успешной работы на «Осинниковской» организовали новый участок направленного бурения № 4. Его обслуживают 28 специалистов Южно-Кузбасского геологоразведочного управления — вспомогательного предприятия компании.







Подобное современное оборудование способно бурить дегазационные скважины глубиной до 1 тыс. м. Все операции на станке автоматизированы. Система ориентирования и отображения информации в режиме онлайн позволяет машинисту буровой установки понимать, в каком направлении необходимо бурить скважину. Это помогает эффективно осуществлять работу при разных углах расположения пласта и получать высокие показатели объемов извлечения метана.



Участки направленного бурения уже запущены в работу на пяти шахтах Распадской угольной компании. Применение этой технологии значительно повышает эффективность предварительной дегазации и увеличивает безопасность работ по проведению горных выработок и добыче угля. Всего парк бурового оборудования РУК на сегодняшний день насчитывает девять станков.



Ранее специалисты шахты «Распадская» запустили в работу новую поверхностную газоотсасывающую установку для проветривания действующей лавы на угольном пласте 7-7а.







Установка состоит из четырех модернизированных вентиляторов УВЦГ-15. Каждый из них совершает 1 тыс. 480 оборотов в минуту и удаляет из горных выработок метановоздушную смесь со скоростью 38 кубометров в секунду. Это позволяет обеспечить безопасность при проведении подземных горных работ.



Производительность установки можно регулировать в зависимости от условий работы выемочного участка. Безопасность станции обеспечивают несколько степеней защиты, в том числе замкнутые системы водоотделителей и блока огнепреградителя.



Действует автоматизированная система управления и контроля. Установлены цифровые датчики метана, оксида углерода, температуры, давления, скорости движения воздуха и других показателей. В онлайн-режиме они выводятся на пульт оператора и горного диспетчера, которые круглосуточно контролируют оборудование.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа