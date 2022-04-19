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19.04.2022

В 2021 году дивизион «Урал» ЕВРАЗа направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. В ЕВРАЗе стартовала неделя безопасности, приуроченная ко Всемирному дню охраны труда, который отмечают 28 апреля. Этой теме на предприятиях региона уделяется особое внимание: в 2021 году ЕВРАЗ направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В рамках недели безопасности во всех дивизионах ЕВРАЗа пройдут награждения сотрудников, которые в 2021 году внесли наиболее весомый вклад в развитие охраны труда и промышленной безопасности. Чемпионам ОТ и ПБ вручат благодарственные письма от президента компании. На предприятиях пройдут корпоративные викторины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасности.

В 2021 году дивизион «Урал» ЕВРАЗа направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд рублей

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с ГИБДД проведут акции по дорожной безопасности на улицах города и на предприятиях. В начале недели безопасности на проходных и в подразделениях предприятий можно будет получить полезные схемы оповещения о несчастном случае с телефонами диспетчерских служб и памятки по инструментам риск-управления.

В подшефных учебных заведениях и детских садах металлурги и горняки проведут уроки безопасности. Рабочие расскажут ребятам, как важно соблюдать правила безопасности на улице, в быту и на работе. Дети сотрудников ЕВРАЗа из Нижнего Тагила и Качканара примут участие в конкурсе фотографий «Безопасность начинается дома».

Также на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК продолжится внедрение системы блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет запустить агрегат во время его ремонта.

В 2021 году дивизион «Урал» ЕВРАЗа направил на мероприятия по безопасности около 1,5 млрд рублей

В подразделениях реализуется программа по замене кабин кранов и переводу их на дистанционное управление. В 2021 году все мостовые краны были оснащены системами самоспасения для эвакуации с высоты и системами пожаротушения. Модернизируются системы аспирации и установки вакуумной пылеуборки. Ведется замена освещения, закупаются специальные средства индивидуальной защиты для снижения нагрузки на органы зрения и слуха. Для сотрудников организована доставка экологически чистой питьевой воды. Работники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины, компенсационные выплаты на молоко.

Все работники проходят плановые медосмотры и обследования, бесплатно вакцинируются и получают санаторно-курортное лечение на льготных условиях.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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