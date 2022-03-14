Банк России поменял порядок расчета официальных курсов валют

УрБК, Москва, 25.04.2022. Чтобы обеспечить непрерывность деятельности экономических агентов на территории РФ, Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15.30 мск, сообщается на сайте регулятора.



Расчет курса долл. США будет производиться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе долл. США к рублю по сделкам, совершенным с 10.00 до 15.30 мск. Ранее период расчета составлял 10.00-16.30 мск.



Вдобавок, чтобы повысить репрезентативность официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю, Банк России будет использовать ту же методику, что и для подсчета официального курса долл. США.