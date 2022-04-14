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«Россети ФСК ЕЭС» модернизировали подстанцию «Окунево» в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» завершили работы по оснащению подстанции 220 кВ «Окунево» в Свердловской области современными высоковольтными вводами 110 кВ.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, это повысило надежность электроснабжения потребителей восточной части Свердловской области, в том числе объектов РЖД, Ураласбеста, обогатительной фабрики Малышевского рудоуправления, Рефтинской птицефабрики, завода «Эковер».

«Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией», — говорится в сообщении.

Взамен маслонаполненных вводов на подстанции установили три современных ввода 110 кВ автотрансформатора АТ1 с RIP-изоляцией. Новые устройства изготовлены в России, они надежнее и проще в эксплуатации, не требуют частого технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью. Срок их службы составляет не менее 30 лет.

Отмечается, что мощность подстанции 220 кВ «Окунево» составляет 532 МВА.

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