Екатеринбургское МУП «Водоканал» увеличило частоту проверок качества воды

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2021. Екатеринбургское МУП «Водоканал» привело фильтровальные станции в режим повышенной готовности в связи с весенним паводком. В это время происходит естественное ухудшение качества воды в водохранилищах, растут органолептические показатели, изменяется ее солевой состав.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что в связи с этим была увеличена частота, с которой проводятся анализы в лабораториях фильтровальных станций, — каждые два часа. Также выросло количество испытаний по наиболее важным показателям, которые требуется контролировать в ходе водоподготовки: микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим. В зависимости от результатов анализов исходной жидкости специалисты станций будут корректировать процесс водоподготовки, изменяя дозы реагентов для ее очистки.
«В паводковый сезон мы увеличиваем дозы коагулянтов и флокулянтов, которые нужны, чтобы удалить растворенные примеси из воды, осветлить ее. Также корректируется доза хлора для нейтрализации микроорганизмов и бактерий, активно размножающихся в весенний период», — рассказала начальник Головных сооружений водопровода Светлана Логинова.
За счет всех этих мер МУП «Водоканал» удается сохранить качество воды, полностью соответствующее СанПиН.
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