В Екатеринбурге утвержден план опрессовок на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В рамках совещания с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций уральской столицы заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко озвучил даты опрессовок, которые пройдут в городе в этом году.
Для подготовки к новому отопительному сезону 2022-2023 года гидравлические испытания тепловых сетей в Екатеринбурге запланированы на следующие периоды: с 23.00 17 мая до 06.00 20 мая; с 23.00 7 июня до 06.00 10 июня; с 23.00 19 июля до 06.00 22 июля; с 23.00 9 августа до 06.00 12 августа, сообщает пресс-служба администрации города.
При этом специалисты подчеркнули, что контрольные мероприятия планируется выполнять без отключения горячей воды.
Владимир Гейко отметил, что организации жилищно-коммунального комплекса обязаны выполнять все работы по подготовке объектов теплосетевого хозяйства в строгом соответствии с утвержденными планами и сроками.
«Нашей общей целью является обеспечение надежным и бесперебойным теплоснабжением, а также горячим водоснабжением. Потребители не должны почувствовать неудобства», — сказал замглавы Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. План опрессовок и ремонтных работ на трубопроводах Екатеринбурга будет согласован в ...25.08.2021 70% жилого фонда Екатеринбурга подготовили к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. 70% жилого фонда Екатеринбурга подтвердили свою готовность к началу отопительного ...18.06.2021 Третий этап опрессовок в Екатеринбурге начнется 20 июня
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге начнется с 20 июня. Об этом в ...14.05.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга начали подготовку к новому отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга начали подготовку к новому отопительному сезону — он ...12.08.2019 В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартует третий этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут ...