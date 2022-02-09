УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:24

В Екатеринбурге утвержден план опрессовок на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В рамках совещания с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций уральской столицы заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко озвучил даты опрессовок, которые пройдут в городе в этом году.

Для подготовки к новому отопительному сезону 2022-2023 года гидравлические испытания тепловых сетей в Екатеринбурге запланированы на следующие периоды: с 23.00 17 мая до 06.00 20 мая; с 23.00 7 июня до 06.00 10 июня; с 23.00 19 июля до 06.00 22 июля; с 23.00 9 августа до 06.00 12 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

При этом специалисты подчеркнули, что контрольные мероприятия планируется выполнять без отключения горячей воды.

Владимир Гейко отметил, что организации жилищно-коммунального комплекса обязаны выполнять все работы по подготовке объектов теплосетевого хозяйства в строгом соответствии с утвержденными планами и сроками.

«Нашей общей целью является обеспечение надежным и бесперебойным теплоснабжением, а также горячим водоснабжением. Потребители не должны почувствовать неудобства», — сказал замглавы Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2022 План опрессовок в Екатеринбурге на 2022 год будет согласован в марте

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2022. План опрессовок и ремонтных работ на трубопроводах Екатеринбурга будет согласован в ...

25.08.2021 70% жилого фонда Екатеринбурга подготовили к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. 70% жилого фонда Екатеринбурга подтвердили свою готовность к началу отопительного ...

18.06.2021 Третий этап опрессовок в Екатеринбурге начнется 20 июня

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Третий этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге начнется с 20 июня. Об этом в ...

14.05.2020 Коммунальные службы Екатеринбурга начали подготовку к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга начали подготовку к новому отопительному сезону — он ...

12.08.2019 В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартует третий этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (543)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18