В Екатеринбурге утвержден план опрессовок на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В рамках совещания с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций уральской столицы заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко озвучил даты опрессовок, которые пройдут в городе в этом году.



Для подготовки к новому отопительному сезону 2022-2023 года гидравлические испытания тепловых сетей в Екатеринбурге запланированы на следующие периоды: с 23.00 17 мая до 06.00 20 мая; с 23.00 7 июня до 06.00 10 июня; с 23.00 19 июля до 06.00 22 июля; с 23.00 9 августа до 06.00 12 августа, сообщает пресс-служба администрации города.



При этом специалисты подчеркнули, что контрольные мероприятия планируется выполнять без отключения горячей воды.



Владимир Гейко отметил, что организации жилищно-коммунального комплекса обязаны выполнять все работы по подготовке объектов теплосетевого хозяйства в строгом соответствии с утвержденными планами и сроками.



«Нашей общей целью является обеспечение надежным и бесперебойным теплоснабжением, а также горячим водоснабжением. Потребители не должны почувствовать неудобства», — сказал замглавы Екатеринбурга.