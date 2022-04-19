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Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 158 человек

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. По состоянию на 22 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 472 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 21 апреля число безработных составляло 19 тыс. 314 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 158 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.

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