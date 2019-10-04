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В Екатеринбурге будут судить мужчину за незаконное привлечение более 35 млн рублей для участия в долевом строительстве ЖК «Да Винчи»

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в привлечении с нарушением законодательства средств граждан в размере более 35 млн руб. для участия в долевом строительстве ЖК «Да Винчи».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, контролируя деятельность ООО «Офорт-К», оформлял различные гражданско-правовые договоры под видом договоров долевого участия в строительстве на отчуждение гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме до его ввода в эксплуатацию.

С августа 2016 по сентябрь 2020 года он привлек денежные средства граждан в размере более 35 млн руб. Однако в 2019 году строительные работы на объекте были приостановлены, дольщики остались без квартир и средств.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере».

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.

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